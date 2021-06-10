В Петербурге могут в тестовом режиме запустить два вытрезвителя

В Северной столице в тестовом режиме могут заработать два вытрезвителя. Об этом рассказал депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок.

Информация об этом прозвучала в эфире «Открытой студии» на телеканале 78 в четверг, 10 июня. На данный момент по работе вытрезвителей есть несколько важных вопросов, которые не получается урегулировать.

Главный из них — на основании чего человека будут перемещать в такие учреждения и почему бюджет должен платить за тех, кто не может контролировать своё питьё:

«Может, пьяному понравится в вытрезвителе, и он будет пить, чтобы каждый день просыпаться в чистой постели. Какие виды услуг будут получать нетрезвые в вытрезвителях — напитки для вытрезвления, чистую одежду и обувь или доступ к воде», — рассуждает Денис Четырбок.

Также депутат ЗСК поделился мнением о ранее появившейся информации о количестве планируемых в городе вытрезвителей. Так, по его мнению 18 вытрезвителей для даже такого крупного города как Петербург — это перебор:

«Я не считаю, что городу нужно 18 вытрезвителей. Если договоримся с формой существования этих учреждений, я вижу их на основании государственно-частного партнёрства. Не надо 18, надо попробовать в пилотном режиме: я бы сделал два вытрезвителя — северный и южный, на севере и юге города. И посмотреть, будут ли они востребованы, будут ли жалобы на условия. Если мы сразу масштабируем это в 18 районах, сколько денег надо будет, чтобы потом это расформировать. Надо довести это до ума, а уже потом масштабировать.»

Ранее мы писали о том, кого именно будут забирать в вытрезвители.