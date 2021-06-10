В Петербурге могут в тестовом режиме запустить два вытрезвителя

В Северной столице в тестовом режиме могут заработать два вытрезвителя. Об этом рассказал депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок.
Информация об этом прозвучала в эфире «Открытой студии» на телеканале 78 в четверг, 10 июня. На данный момент по работе вытрезвителей есть несколько важных вопросов, которые не получается урегулировать.
Главный из них — на основании чего человека будут перемещать в такие учреждения и почему бюджет должен платить за тех, кто не может контролировать своё питьё:
Также депутат ЗСК поделился мнением о ранее появившейся информации о количестве планируемых в городе вытрезвителей. Так, по его мнению 18 вытрезвителей для даже такого крупного города как Петербург — это перебор:
Ранее мы писали о том, кого именно будут забирать в вытрезвители.