По информации ivbg.ru, 9 июня на электронную почту полиции Кингисеппского района поступило письмо от жительницы Эстонии. Она сообщила, что разыскивает 72-летнюю мать и 53-летнего брата.

По словам женщины, еще 1 апреля ее родственники уехали в Россию, чтобы получить прививку «Спутник V» и пропали со связи. Связаться с матерью по телефону ей не удалось.

Известно, что в Евросоюзе пенсионерка из России имеет вид на жительство. Мужчина и женщина должны были пересечь границу в Кингисеппском районе. Из особых примет – у пропавшего брата на ноге большое родимое пятно.