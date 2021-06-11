Колокольню Николо-Богоявленского собора отреставрируют в Петербурге

В Санкт-Петербурге впервые за 65 лет началась реставрация памятника федерального значения «Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора». Стоимость проекта – 113,7 млн рублей.
Средства выделены из городского бюджета. Специалисты уже приступили к расчистке фасадов колокольни. Работы планируется завершить в течение двух лет, к концу 2022 года снять леса.
В ходе реставрационных работ будут обновлены сгнившие элементы перекрытия. Помимо этого, в некоторых местах колокольни нарушены штукатурные и красочные слои.
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