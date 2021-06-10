Предприниматели Ленобласти преодолели полосу препятствий под танком в Луге – фото

Предприниматели Ленинградской области 9 июня приняли участие в спортивном форуме, проходившем на полигоне военной артиллерийской академии в Луге.

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Участников мероприятия наградили грамотами от Министерства просвещения. Затем предприниматели вышли на полосу препятствий протяженностью около километра. Завершающий этап проходил под танком.

Зампред правительства Ленинградской области и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов заметил, что любой предприниматель испытывает стресс. Спорт – лучший способ переключаться и справиться с ним.

Фото: 47channel.ru