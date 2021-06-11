Возле спортивного комплекса деревни Бор появится фонтан

В деревне Тихвинского района продолжается благоустройство по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды-2021»

На благоустройство территории выделено 10 млн рублей. Борское сельское поселение участвует в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды» четвертый год подряд. В 2018-2020 годах в Бору были благоустроены дворовые территории многоквартирных домов.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.