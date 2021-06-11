В ходе заседания общественного совета по ЖКХ прошло обсуждение возможности закрытия мусоропроводов в жилых домах и установки вместо них контейнеров.

Подобный подход даст возможность подрядной компании эффективнее собирать отходы, минимизировав свои расходы и в перспективе перейдя на раздельный сбор мусора.

Сотрудники управляющих компаний решили предварительно обсудить эту тему с жителями, потому что не каждый готов отказаться от мусоропровода в подъезде.

Второй важный вопрос обсуждения – замена бочек, в которые собираются отходы из мусоропроводов, на более современные емкости. Во многих домах Выборга установлены бочки устаревшего образца, которые сложно освобождать.