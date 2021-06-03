Ущерб окружающей среде от действий нарушителей оценили почти в 72 миллиона рублей.
Эконадзор обнаружил в Колтушах 1,7 гектара территории на которой разместили несанкционированные свалки. Хозяев приспособили территорию для размещения производственных отходов и отходов потребления.
Губернатор Александр Дрозденко ввел в 2020 году режим ЧС на улице Колхозной в Колтушах из-за жалоб местных жителей — там постоянно стоял резкий запах из-за постоянного сжигания мусора.
Ущерб окружающей среде от действий нарушителей оценили почти в 72 миллиона рублей. Эконадзор будет добиваться судебного разбирательства, которое пройдет в августе. Кроме того владельцы свалки не смогут продать или переоформить участок, суд уже наложил ограничение на подобные сделки.
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03.06.2021 57