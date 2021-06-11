Предприятия Ленобласти формируют кадровый резерв

Служба занятости провела онлайн-встречу c работодателями Ленобласти.

Встреча прошла с представителями предприятий из пяти районов Гатчинского, Волосовского, Кингисеппского, Лужского, Сланцевского и Тосненского. На ней компании узнали о возможности профессиональной подготовки необходимых им сотрудников в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

«Нацпроект позволит работодателям сформировать передовой кадровый резерв и повысить эффективность деятельности предприятия. При отсутствии подходящих кандидатов на открытые вакансии, их можно будет подготовить из числа безработных. Сотрудницы, находящиеся в декретном отпуске, смогут повысить свою квалификацию перед возвращением на работу. И все это – за счет государства», – отметил первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленобласти Тимофей Котов.

Вам будет интересно РАНХиГС обучит управленческим профессиям безработных и предпенсионеров Ленобласти Центр занятости населения Ленобласти и Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве. РАНХиГС в... 09.06.2021 198

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.