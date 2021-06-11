В день открытия фотовыставку «Ленинградская память» посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Автор выставки, фотограф пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Сергей Вдовин, начал работу над ней в 2020 году, он побывал в семьях ветеранов в 10 районах Ленинградской области.

«Идея выставки в том, чтобы не просто сфотографировать наших уважаемых ветеранов, а запечатлеть их в кругу семьи. И, действительно, она получилась уникальной – светлые лица, все ветераны улыбаются, рядом – их дети, внуки, правнуки. К сожалению, не обошлось без потерь. Мне кажется, это важно и ценно, успеть сохранить памятные моменты, пока у нас есть такая возможность» — отметил глава региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.