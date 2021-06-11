На выставке представлены подвиги, семейные портреты и истории свидетелей и участников Великой Отечественной войны.
В Доме правительства Ленобласти открылась фотовыставка «Ленинградская память». На ней представлены подвиги, семейные портреты и истории свидетелей и участников Великой Отечественной войны. Фотопроект разделили на кадры с мероприятий, проведенных в регионе в рамках Года памяти и славы в России, Года победителей в Ленинградской области, и на групповые портреты семей ветеранов Великой Отечественной войны.
Автором выставки стал фотограф пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Сергей Вдовин. Для работы над проектом он побывал в гостях у семей ветеранов в 10 районах Ленинградской области и выслушал их рассказы и воспоминания о жизни и о войне.
На выставке побывал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.