На выставке представлены подвиги, семейные портреты и истории свидетелей и участников Великой Отечественной войны.

В Доме правительства Ленобласти открылась фотовыставка «Ленинградская память». На ней представлены подвиги, семейные портреты и истории свидетелей и участников Великой Отечественной войны. Фотопроект разделили на кадры с мероприятий, проведенных в регионе в рамках Года памяти и славы в России, Года победителей в Ленинградской области, и на групповые портреты семей ветеранов Великой Отечественной войны.

Автором выставки стал фотограф пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Сергей Вдовин. Для работы над проектом он побывал в гостях у семей ветеранов в 10 районах Ленинградской области и выслушал их рассказы и воспоминания о жизни и о войне.

На выставке побывал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Идея выставки в том, чтобы не просто сфотографировать наших уважаемых ветеранов, а запечатлеть их в кругу семьи. И, действительно, она получилась уникальной — светлые лица, все ветераны улыбаются, рядом их дети, внуки, правнуки. К сожалению, не обошлось без потерь. В канун 9 Мая в 2020 году мы были в гостях у Григория Афанасьевича Строило, который праздновал свой 100-летний юбилей. До сегодняшнего дня он не дожил, а фотография осталась. Мне кажется, это важно и ценно, успеть сохранить памятные моменты, пока у нас есть такая возможность», — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области