К 2022 году МРОТ в России увеличится на 6,4%

Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России. Предварительно известно, что к 2022 году он составит 13 617 рублей.

Об этом стало известно в пятницу, 11 июня от портала Фонтанка со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Согласно подготовленному ведомством проекту, прожиточный минимум в России на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

Как отметил Минтруд, раньше прожиточный минимум считался на основе стоимости продуктов питания, включённых в потребительскую корзину, то теперь он будет рассчитываться на основе среднедушевого дохода.