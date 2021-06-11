На семи трассах Ленобласти 12 июня будет ограничено движение

В Ленобласти в субботу, 12 июня снова пройдут дорожные работы. Стали известны участки региональных трасс, где движение будет затруднено.

Данные представлены на основе информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, ремонтные работы запланированы на следующих дорогах Ленобласти:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

– км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

– км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

– км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

– км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

«Выборг-Светогорск» (входит в состав трассы А-181 «Скандинавия»):

– км 25-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

«Магистральная» (входит в состав трассы А-181 «Скандинавия»):

– км 45-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

– км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

– км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;

– км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

– км ТрР км 60, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

– км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением.