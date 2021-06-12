В ГИБДД рассказали о фиксации разговоров водителей по телефону

Сотрудники ГИБДД, заступающие в наряд на скрытый патруль, смогу визуально фиксировать разговоры водителя по телефону при нахождении за рулем транспортного средства. Об этом сообщил ТАСС.
— Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно, – прокомментировал способы скрытого надзора сотрудниками начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.ъ
Вам будет интересно
Скорость движения на улицах городов и населенных пунктах планируют снизить с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом сообщил начальник...
09.06.2021 135