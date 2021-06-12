В Киришах началось благоустройство парка «Прибрежный»

Проект в 2020 году стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как сообщили в организации, осуществляющей строительный контроль, МКУ «УПСР» благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На данный момент на территории парка идет расчистка. Также проводятся работы по планировке грунта под будущие дорожки и площадки, обустраиваются траншеи под электричество.

Стоит отметить, что парк располагается в центральной части Киришей вдоль Волховской набережной.