Как прошли последние несколько дней Геннадия Орлова до задержания

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов оказался подозреваемым в мошенничестве с бюджетными деньгами. Первым подозреваемым был Александр Болучевский, занимавший пост главы районного комитета финансов.

Среда

В среду, 14 октября, Геннадий Орлов заявил, что уходит в отставку. При этом следователи на тот момент не высказали никаких предположений о возможной причастности Орлова к бюджетным махинациям. Организатором схемы, по которой удалось похитить более 700 млн рублей, считают Александра Болучевского.

Четверг

В четверг, 15 октября, местные депутаты не поддержали решение Геннадия Орлова об уходе в отставку.

«Мне работа нравилась, я ею дорожил. Вкладывал в неё знания, энергию и душу. Решение мною принято с болью, но прошу его удовлетворить», — говорил Геннадий Орлов на заседании совета депутатов.

При этом главы Приморского, Полянского и Высоцкого поселений не поддержали решение об отставке. Позже к ним присоединились депутаты ЗакСа Михаил Макаров и Олег Петров. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин также высказался о том, что Геннадий Орлов должен остаться на посту.

Депутаты проголосовали против отставки Орлова и обязали его продолжить исполнение обязанностей в соответствии с подписанным контрактом. Геннадий Орлов пообещал, что продолжит работу в рамках контракта.

Пятница

В пятницу, 16 октября, заявление об отставке так и не появилось. При этом, как сообщал Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», несмотря на отказ выборгских депутатов удовлетворить прошение об отставке, текущий глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов все равно покинет свой пост и уже провел по этому поводу встречу с Александром Дрозденко.

Александр Дрозденко предложил кандидатуру представителя Выборгского района, депутата Заксобрания Ильдара Гилязова. Он отвечает в парламенте за бюджет и налоги и имеет успешный опыт руководства Первомайской администрацией.

Суббота

В субботу утром, 17 октября, произошло задержание Геннадия Орлова. У него дома прошли обыски. Следственный комитет считает его причастным к многомиллионным махинациям с бюджетом Выборгского района.

По версии следствия, подозреваемый не позднее 31 июля 2019 года, действуя умышленно и по предварительному сговору, группой лиц, в том числе с экс-председателем районного комитета финансов, обманывая подчиненных и используя документы с ложными сведениями о якобы выполненных работах, оплатили их за счет бюджетных средств. Деньги перевели подконтрольным юридическим лицам на сумму более 700 млн рублей, однако работы в действительности не выполнялись.

Похищенные деньги предназначались в том числе на текущий и капитальный ремонт социальных объектов в райцентре, а также на дорожный ремонт. Однако деньги в итоге были распределены между собой.