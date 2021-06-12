Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии

Организаторы просят подождать еще немного для решения по дальнейшему продолжению матча.

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Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

В настоящее время футболист находится в госпитале. Медики оценивают его состояние здоровья, как стабильное.

Матч все еще отложен на неопределенный срок. Болельщики скандируют имя Эриксона в знак поддержки.