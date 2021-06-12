Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Организаторы просят подождать еще немного для решения по дальнейшему продолжению матча.

Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

В настоящее время футболист находится в госпитале. Медики оценивают его состояние здоровья, как стабильное.

Матч все еще отложен на неопределенный срок. Болельщики скандируют имя Эриксона в знак поддержки.

Вам будет интересно
Кристиан Эриксен упал без сознания на матче Финляндия - Дания ЕВРО-2020
Полузащитнику сборной Дании стало плохо во время матча. ﻿ Во время матча Дании против Финляндии, датский полузащитник Кристиан Эриксен («Интер») упал на...
12.06.2021 198
Автор
Поделиться