Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии

Организаторы просят подождать еще немного для решения по дальнейшему продолжению матча.
Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.
В настоящее время футболист находится в госпитале. Медики оценивают его состояние здоровья, как стабильное.
Матч все еще отложен на неопределенный срок. Болельщики скандируют имя Эриксона в знак поддержки.
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