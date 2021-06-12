На УЕФА обрушились с критикой после того, как скорая не смогла выехать на стадион

Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

По информации местных СМИ, у игрока сборной Дании остановилось сердце во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

Между тем, в социальных сетях болельщики обрушились с критикой на организаторов матча УЕФА. Дело в том, что реанимобиль не мог выехать на поле во время матча. Впрочем, информация не подтверждена, ведь стадионы 4-й категории не должны иметь проблем такого характера.