Матч Финляндия — Дания возобновляется после падения Эриксена

Организаторы приняли решение о продолжении матча после чрезвычайной медицинской ситуации.
Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.
В настоящее время футболист находится в госпитале. Медики оценивают его состояние здоровья, как стабильное.
В УЕФА приняли решение о продолжении матча. Футболисты уже выходят на поле. Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма матча Дания — Финляндия, затем будет 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм — UEFA.
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