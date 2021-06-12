Матч Финляндия — Дания возобновляется после падения Эриксена

Организаторы приняли решение о продолжении матча после чрезвычайной медицинской ситуации.

Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

В настоящее время футболист находится в госпитале. Медики оценивают его состояние здоровья, как стабильное.

В УЕФА приняли решение о продолжении матча. Футболисты уже выходят на поле. Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма матча Дания — Финляндия, затем будет 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм — UEFA.