Российская сборная пожелала здоровья Кристиану Эриксену

Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

Сборная России по футболу пожелала здоровья и скорейшего выздоровления датскому полузащитнику Кристиану Эриксену.

— Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдется, — сказано в публикации сборной в Twitter.

В настоящее время футболист находится в госпитале. Медики оценивают его состояние здоровья, как стабильное. В УЕФА приняли решение о продолжении матча.