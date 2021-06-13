Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- подъезд к г. Выборг № 2 км 1,4,5, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
«Выборг-Светогорск» (входит в состав трассы А-181 «Скандинавия»):
- км 25-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
«Магистральная» (входит в состав трассы А-181 «Скандинавия»):
- км 45-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37; ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 механизированная очистка и мойка проезжей части, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную, мойка разделительной полосы, ремонт СБО;
- км 34-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, нанесение дорожной разметки.