В Кировске прохожий нашел человеческую ногу, испугался и уехал на такси во Мгу

По информации ivbg.ru, 11 июня около 11:30 в полицию Кировского района сообщили о человеческой ноге на улице Победы в Кировске.

По словам обратившегося в полицию мужчины человеческая нога лежала рядом с тропинкой возле дома. Рядом стоят заброшенные сараи. Звонивший сообщил, что испугался, заказал такси и едет в этот момент в поселок Мга.

Прибывшие на место полицейские обнаружили останки человека. Из одежды на нем были синие джинсы, кофта, носки и ботинки. Личность умершего и обстоятельства смерти устанавливаются.