Названы победители конкурса «Нам есть чем гордиться» в Ленобласти

Авторы сюжетов о Киришах, Виллози, Тосно, Волхове, Тайцах, Гостилицах, Линдуловской роще и Александре Невском победили в областном конкурсе видеороликов «Нам есть чем гордиться».

Всего на конкурс были направлены 135 работ, посвященных Ленинградской области. В роликах жители региона рассказали интересные факты о родных местах. Конкурс проводился в нескольких номинациях.

В номинации «Лучшая командная работа» победили воспитанники Киришского дворца творчества им. Людмилы Маклаковой и волонтеры клуба «Тайро» в Гатчинском районе. В номинации «Моя малая Родина» победил сюжет о Виллозском городском поселении. Лучший оператор – автор из Тосно.

В номинации «Лучшая репортажная съемка» отмечены сюжеты об усадьбе «Гостилицы», о Линдуловской роще и о Волхове. В номинации «Историческая память» получили награду юнармейцы из Соснового Бора.