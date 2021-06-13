Фестиваль вепсской культуры в Ленобласти впервые проходит онлайн

Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2021. eli-oli jogi. жила-была речка» впервые проходит в смешанном формате.

В 2021 году часть мероприятия будет проводиться в формате онлайн. Все желающие смогут в соцсетях посмотреть театрализованную постановку «Eli-oli jogi» («Жила-была речка»), фотоконкурс «Koki, koki, kala!» («Клюй, клюй, рыбка») и выступления творческих коллективов.

Возле Вепсского центра фольклора в селе Винницы запущены выставки декоративно-прикладного творчества «Живая нить традиций» и деревянных скульптур.