Водитель очень необычно протаранил забор в Выборге

В паблике «ДТП и ЧП Выборг» сообщают: 13 июня на улице Кооперативной в поселке Выборгский на территории Выборга водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в забор.

По предварительной информации, водитель был трезв и в результате ДТП не пострадал. Если судить по фотографии, автомобиль въехал в забор, уже завалившись на бок.