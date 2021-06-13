Водитель очень необычно протаранил забор в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «ДТП и ЧП Выборг» сообщают: 13 июня на улице Кооперативной в поселке Выборгский на территории Выборга водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в забор.

Выборге
Фото: Владимир Шитик. Паблик «ДТП и ЧП Выборг»

По предварительной информации, водитель был трезв и в результате ДТП не пострадал. Если судить по фотографии, автомобиль въехал в забор, уже завалившись на бок.

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13.06.2021 40
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