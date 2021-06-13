По предварительным данным, 13 июня на подъезде к деревне Верхние Мандроги в Подпорожском районе перевернулся экскурсионный автобус с 45-ю пассажирами.

В ДТП пострадали около 10 человек. Известно, что:

семеро госпитализированы в больницу в Подпорожье;

трое госпитализированы в больницу Лодейного Поля.

ДПТ произошло на грунтовой дороге, идущей от трассы «Лодейное Поле – Вытегра».