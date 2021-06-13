По предварительным данным, 13 июня на подъезде к деревне Верхние Мандроги в Подпорожском районе перевернулся экскурсионный автобус с 45-ю пассажирами.
В ДТП пострадали около 10 человек. Известно, что:
- семеро госпитализированы в больницу в Подпорожье;
- трое госпитализированы в больницу Лодейного Поля.
ДПТ произошло на грунтовой дороге, идущей от трассы «Лодейное Поле – Вытегра».
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13.06.2021 14