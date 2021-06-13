Туристический автобус перевернулся в Подпорожском районе – пострадали не менее 10 человек

Автор: Сергей Агутин
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По предварительным данным, 13 июня на подъезде к деревне Верхние Мандроги в Подпорожском районе перевернулся экскурсионный автобус с 45-ю пассажирами.

В ДТП пострадали около 10 человек. Известно, что:

  • семеро госпитализированы в больницу в Подпорожье;
  • трое госпитализированы в больницу Лодейного Поля.

ДПТ произошло на грунтовой дороге, идущей от трассы «Лодейное Поле – Вытегра».

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13.06.2021 14
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