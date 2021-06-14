Стало известно состояние пострадавших в ДТП с перевернувшимся экскурсионным автобусом

После ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти в больнице остаются трое пострадавших. Двое из них находятся в реанимации.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня. Восемь человек, отправленных в Подпорожскую центральную районную больницу, были осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение. Ещё трое человек находятся в Лодейнопольской центральной районной больнице: 45-летнюю женщину перевели в травматологическое отделение, а 59-летняя женщина и 55-летний мужчина пребывают в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Напомним, серьезное ДТП произошло в Подпорожском районе в воскресенье, 13 июня. Авария произошла на грунтовой дороге, идущей от трассы «Лодейное Поле – Вытегра».