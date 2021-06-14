Путешествие девочки в Северной столице оказалось недолгим — тревогу забила сотрудница Пассажиртранса.
Вчера, в Санкт-Петербурге полиция забрала в отделение одинокую 11-летнюю школьницу из Великого Новгорода. Девочка без ведома родителей решила отправиться в одинокое путешествие. В полиции школьница рассказала, что уехала потому что захотела.
Одинокую путешественницу заметила сотрудница Пассажиртранса, которая и забила тревогу. Мать школьницы сразу выехала за дочерью, как только узнала о случившемся.
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