«Сказки Веппского леса»: Александр Дрозденко показал фотографии экотропы под Тихвином

Автор: Анастасия Щербакова
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Губернатор Ленинградской области поделился фотографиями в своем Instagram.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился фотографиями экотропы со своей аудиторией в Instagram. Экотропа находится на территории на особо охраняемой природной территории «Вепсский лес» в Тихвинском районе. Губернатор озаглавил эту фотосессию соответствующе — «Сказки Веппского леса».

«Сказки Веппского леса»: Александр Дрозденко показал фотографии экотропы под Тихвином экотропа, Ленобласть, Александр Дрозденко, "Вепсский лес"Фото: Instagram / drozdenko_au
«Сказки Веппского леса»: Александр Дрозденко показал фотографии экотропы под Тихвином экотропа, Ленобласть, Александр Дрозденко, "Вепсский лес"Фото: Instagram / drozdenko_au
«Сказки Веппского леса»: Александр Дрозденко показал фотографии экотропы под Тихвином экотропа, Ленобласть, Александр Дрозденко, "Вепсский лес"Фото: Instagram / drozdenko_au
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«Сказки Веппского леса»: Александр Дрозденко показал фотографии экотропы под Тихвином экотропа, Ленобласть, Александр Дрозденко, "Вепсский лес"
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