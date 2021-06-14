Губернатор Ленинградской области поделился фотографиями в своем Instagram.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился фотографиями экотропы со своей аудиторией в Instagram. Экотропа находится на территории на особо охраняемой природной территории «Вепсский лес» в Тихвинском районе. Губернатор озаглавил эту фотосессию соответствующе — «Сказки Веппского леса».
Фото: Instagram / drozdenko_au
Фото: Instagram / drozdenko_au
Фото: Instagram / drozdenko_au
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