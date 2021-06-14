В Сельце спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В Сельце спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн — фото Тосненский район, спасатели, Сельцо, ЛенобластьФото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
В Сельце спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн — фото Тосненский район, спасатели, Сельцо, ЛенобластьФото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
В Сельце спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн — фото Тосненский район, спасатели, Сельцо, ЛенобластьФото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Пострадавшего деблокировали и передали скорой помощи.

Сегодня, в Тосненском районе Ленобласти (пос. Сельцо) спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн. На место происшествия выехал отряд поисково-спасательного отряда города Тосно. Специалисты деблокировали и передали пострадавшего скорой помощи.

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В Сельце спасатели вытащили мужчину, попавшего в комбайн — фото Тосненский район, спасатели, Сельцо, Ленобласть
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