В мероприятии участвовали пожарные и спасатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Спасатели из Ленобласти забрали бронзу в номинации «Самая длинная дистанция».
В посёлке Лосево накануне состоялось соревнование в пожарном рафтинге. Между собой состязались пожарные и спасатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На Лосевских порогах участником предстояло умело преодолеть сложные и опасные повороты и препятствия.
Самым напряженным моментом состязания стала рискованный заезд, на котором участники плыли с активной греблей, переворотами на бурной воде, спасательными работами и многими другими испытаниями.
По итогу соревнований спасатели из Ленобласти забрали бронзу в номинации «Самая длинная дистанция».
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