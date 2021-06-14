На Лосевских порогах прошло соревнование в пожарном рафтинге

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: глава администрации Приозерского района Александр Соклаков
Фото: глава администрации Приозерского района Александр Соклаков

В мероприятии участвовали пожарные и спасатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Спасатели из Ленобласти забрали бронзу в номинации «Самая длинная дистанция».

В посёлке Лосево накануне состоялось соревнование в пожарном рафтинге. Между собой состязались пожарные и спасатели Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На Лосевских порогах участником предстояло умело преодолеть сложные и опасные повороты и препятствия.

Самым напряженным моментом состязания стала рискованный заезд, на котором участники плыли с активной греблей, переворотами на бурной воде, спасательными работами и многими другими испытаниями.

По итогу соревнований спасатели из Ленобласти забрали бронзу в номинации «Самая длинная дистанция».

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