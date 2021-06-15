С 16 июня стартует новый этап туристического кешбэка

В России с 16 июня стартует четвертый этап программы туристского кешбэка, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России.

Туры можно будет купить до 31 июля, а отправиться в поездку в любой регион страны и получить возврат — с 1 октября по 24 декабря. Условия программы останутся прежними: продолжительность путешествия — не менее двух ночей, а размер возврата от государства – 20% стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. Туры можно выбрать на портале мирпутешествий.рф.

К слову, в прошлом 2020 году Приозерский, Всеволожский и Выборгский районы стали самыми посещаемыми в Ленобласти.

Напомним, в России параллельно действует программа детского туристического кешбэка, в рамках которой родители смогут вернуть назад 50% от стоимости путевки в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей.