Обновление получат поварской и швейные кабинеты, также закупят новую технику для уроков 3D-моделирования и робототехники.
Ленинградские школы получили новое оборудование в профильные классы. Так, в Волховской и Сясьстройской школах обновление получат поварской и швейные кабинеты. Также закупят новую технику для уроков 3D-моделирования, робототехники и для кабинетов коррекционно-развивающей работы.
Преподаватели пройдут дополнительные курсы повышения квалификации для работы в обновленных кабинетах. Ремонт, закупку мебели и оснащение помещений закончат к августу 2021 года.
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