Волховские и Сясьстройские школы получат новое оборудование

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Ленобласти
Фото: администрация Ленобласти

Обновление получат поварской и швейные кабинеты, также закупят новую технику для уроков 3D-моделирования и робототехники.

Ленинградские школы получили новое оборудование в профильные классы. Так, в Волховской и Сясьстройской школах обновление получат поварской и швейные кабинеты. Также закупят новую технику для уроков 3D-моделирования, робототехники и для кабинетов коррекционно-развивающей работы.

Преподаватели пройдут дополнительные курсы повышения квалификации для работы в обновленных кабинетах. Ремонт, закупку мебели и оснащение помещений закончат к августу 2021 года.

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