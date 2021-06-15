Обновление получат поварской и швейные кабинеты, также закупят новую технику для уроков 3D-моделирования и робототехники.

Ленинградские школы получили новое оборудование в профильные классы. Так, в Волховской и Сясьстройской школах обновление получат поварской и швейные кабинеты. Также закупят новую технику для уроков 3D-моделирования, робототехники и для кабинетов коррекционно-развивающей работы.

Преподаватели пройдут дополнительные курсы повышения квалификации для работы в обновленных кабинетах. Ремонт, закупку мебели и оснащение помещений закончат к августу 2021 года.