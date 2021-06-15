Северо-западные таможенники поймали своего коллегу на систематических взятках

В отношении инспектора Новгородского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни возбуждено уголовное дело. Бывший таможенник брал деньги за ненадлежащее проведение таможенного контроля.
О совместной операции сотрудниками службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления УФСБ по Новгородской области сообщает пресс-служба Северо-западной таможни во вторник, 15 июня.
Как отмечают в ведомстве, с марта по сентябрь 2020 года инспектор Новгородского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни получал взятки от предпринимателей. За это ныне задержанный закрывал глаза на нарушения при перевозке грузов.
«Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 31.05.2021 в отношении указанного инспектора возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия)», — отмечается на сайте ведомства.
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05.06.2021 239