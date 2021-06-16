Биржевые цены на дизтопливо в России побили исторический рекорд

Эксперты допускают необходимость корректировки «демпферного механизма» в связи с ростом цен на дизельное топливо.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на дизельное топливо достигли исторически максимальных показателей. Рост цен с начала мая на сегодняшний момент составляет уже 5% — цена за одну тонну топлива достигла отметки в 52,6 тысяч рублей.

Вице-президент российского топливного союза Ринат Фаттахов заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы 16 июня. Возможно, результатом обсуждения станет решение о необходимости корректировки демпферного механизма.

Фаттахов отметил, что цены обусловлены дефицитом из-за роста потребления в то время, как нефтяные компании нарастили экспорт до высокого уровня.