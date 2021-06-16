Обгоревшее тело женщины найдено на балконе горевшей кварты в Янино-1

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 15 июня из горящей квартиры дома на Голландской улице в Янино-1 Всеволожского района вытащили пьяного мужчину, отбивавшегося от спасателей.

Янино-1
Фото: @yanino_online

Сообщение о пожаре поступило 19:00. Горело 60 квадратных метров квартиры на седьмом этаже. Всего на месте ЧП работали 16 пожарных и четырех единицы техники. В 20:05 пожар был локализован на площади 13 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 25 жильцов.

На балконе горевшей квартиры найдено обгоревшее тело женщины. Личность погибшей установлена – ей был 61 год. По предварительным данным, эпицентр пожара был именно на балконе.

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