Цены на новые квартиры в 2022 году могут снизиться на 5%

Эксперты в области недвижимости сообщили о резком падении цен на новостройки в России. Они считают, что стоимость квартир в новых домах упадет на 5–15 процентов.

По словам участников рынка недвижимости, льготной ипотекой в прошлом году пользовались не только простые граждане для улучшения жилищных условий, но и инвесторы. Около 20 процентов квартир они покупали для последующей продажи. Завершение строительства домов поможет замедлить рост цен на жилье, считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Стоимость квартир уменьшится на 5–8 процентов в 2022 году, сказал он.

Основатель компании Realiste Алексей Гальцев сообщил, что после ноября 2021 года цены на новостройки на некоторое время останутся прежними, но через четыре–пять месяцев их пересмотрят.

— У продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в 10 и даже 15 процентов, — сказал он.

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина считает, что ожидается замедление индексации. По ее словам, девелоперы снова будут предоставлять сезонные скидки для дополнительного стимулирования спроса, особенно в крупных городах, сообщают «Известия».