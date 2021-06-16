В Тихвине проводят лекции о вакцинации против COVID-19

В Тихвине с целью информирования населения проводят лекции о вакцинации против COVID-19. У всех желающих есть возможность узнать о том, какие существуют вакцины, как работает прививка и где ее можно получить.

Уже около 300 бесед с жителями провел главный врач Тихвинской больницы. Аналогичные беседы проводятся на предприятиях. В них всегда принимает участие врач-эпидемиолог, которому можно задать любые интересующие вопросы и сразу получить ответ.

«Мы поняли, что для того, чтобы население прививалось, нам необходимо прежде всего проводить просветительскую работу», – отметила заместитель главного врача Тихвинской районной больницы Светлана Лукашова

Лекции проводятся и в сельских поселениях силами работников фельдшерско-акушерских пунктов. На момент подготовки публикации в Тихвине привилось от COVID-19 уже около 20% жителей, а в Ленинградской области – более 10% от всего населения.