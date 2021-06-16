Мужчину, избившего в Петербурге подростка с серьгой, поместили в СИЗО

Московский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу мужчину, который 13 июня жестоко избил несовершеннолетнего. Обвиняемому вменяют статью УК РФ «Хулиганство».

Ныне задержанный и помещенный в СИЗО мужчина нанес по меньшей мере 20 ударов руками по голове 16-летнего парня. Причиной такой жестокости стала сережка в ухе пострадавшего.

Теперь обвиняемый до 14 августа 2021 года пробудет в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел ночью, 13 июня. Медики диагностировали у молодого человека переломы нижней правой подглазницы, боковой правой подглазницы и правой носовой пазухи. Также многочисленные гематомы на лбу, отекший глаз. По словам врачей, есть отек сетчатки, что может привести к ее отслоению и последующей слепоте.