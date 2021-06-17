В Пенсионном фонде объяснили, как срочная служба в армии отразится на пенсии

Срочная служба в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, разъяснили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
Отмечается, что в отдельных случаях при расчете пенсии учитывается служба в армии до 2002 года, но такой вариант не всегда дает наибольший размер выплат.
В ПФР напомнили, что от индивидуальных пенсионных коэффициентов зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы, а их число зависит от суммы страховых взносов и стажа. При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают.
Общий же размер страховой пенсии состоит из фиксированной части и всех накопленных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента каждый год пересматривают.
Ранее мы сообщали, что срочную службу в армии предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию.