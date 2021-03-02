Срочную службу в армии предложили включить в стаж для досрочного выхода на пенсию

Служба по призыву может быть включена в трудовой стаж для для досрочного выхода на пенсию — такую возможность обсуждают члены Совета Федерации с министерством труда и соцзащиты.

Замглава социального комитета Совфеда Елена Бибикова пояснила, что служба по призыву не является личным выбором, так как все обязаны ее пройти. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил, сообщает ТАСС.

В настоящее время служба в армии включается в стаж наряду с другими нестраховыми периодами, но только для назначения пенсии на общих основаниях.

Ранее мы рассказывали, что в правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас ищутся средства для финансирования.