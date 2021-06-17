В Ленобласти появится централизованная система сбора автомобильных покрышек

От администраций районов ждут перечень адресов, где можно обустроить специализированные площадки для сбора ненужных отработанных автопокрышек.

В дальнейшем все собранные покрышки направлять на переработку. На запрос комитета по обращению с отходами уже откликнулись Волховский, Гатчинский, Киришский, Лужский и Приозерский районы.

Муниципалитеты Отрадного, Синявино, Кировска, Всеволожска и Соснового Бора уже имеют положительный практический опыт сотрудничества по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании.

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Напомним, что в Ленобласти идет прием заявок на конкурс экоконцепций и идей по технологиям переработки отходов для региона. Предложить свои идеи можно до 25 июня включительно.