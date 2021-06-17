В “Петергофе” временно закрылись несколько музеев из-за ситуации с COVID-19

В “Петергофе” из-за коронавирусных ограничений временно закрылись четыре музея.

Как сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника, до 25 июня гости не смогут посетить дворец «Коттедж» и Фермерский дворец, а до 27 июня — музей-спектакль “Дом игральных карт” и историко-культурный проект “Государевы потехи”.

Деньги за заранее приобретенные билеты можно вернуть, для этого необходимо написать заявление на электронную почту: bilet@peterhofmuseum.ru.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти ввели новые антикоронавирусные меры. В частности, ограничения затронули работу общепита, проведение общественных мероприятий. А с сегодняшнего дня, 17 июня, в Петербурге приостанавливают работу фуд-кортов и фуд-плейсов, также вводятся другие ограничения.