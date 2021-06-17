Более трети россиян заявили, что живут в режиме постоянной экономии денег

Вынуждены ограничить расходы из-за пандемии 20%.

Более трети россиян заявили, что постоянно экономят деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный банком «Открытие».

Большая часть опрошенных (56%) экономят только, когда возникают финансовые проблемы. 37% респондентов заявили, что экономят постоянно и сознательно. Чаще всего опрошенные отвечали, что их этому научили родители. Больше всего живущих в режиме постоянной экономии оказалось в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%), самый низкий процент — на Урале и Северном Кавказе (по 30%).

Еще 7% россиян ни в чем себе не отказывают. В Москве и Московской области этот показатель составил 12%.

У 80% россиян пандемия не изменила отношение к экономии. 65% участников опроса экономили постоянно или время от времени до начала распространения коронавируса и продолжают это делать. Еще 15% не экономили до пандемии, и не делают этого сейчас.

Вынуждены ограничить расходы из-за влияния пандемии на экономику 20% опрошенных. Чаще всего об этом говорили жители Северного Кавказа (33%) и Урала (29%), реже — жители Центрального федерального округа (13%) и Дальнего Востока (14%).

Большинство россиян ни при каких условиях не готовы экономить на еде, детях и лекарствах. 2% заявили, что готовы экономить на всем. Уже сейчас 71% опрошенных экономит на развлечениях , 62% — на путешествиях, 55% — на гаджетах, 41% — на бытовой технике, 40% — на одежде и обуви, 23% — на еде.

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Опрос прошел 7-11 июня среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.