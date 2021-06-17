В России захотели «заморозить» цены на бензин

Власти могут прийти к решению о «заморозке» оптовых цен на бензин. Подобная тактика использовалась около трех лет назад.

Как пишет «Коммерсантъ», правительство дало поручение Минэнерго заняться подготовкой проекта соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).

Главной темой договоренности должны стать цены мелкооптовых партий бензина, а также других видов топлива, которые торгуются на биржах.

При этом, как предупреждают аналитики, в таком случае нефтяники и, в особенности, НПЗ, могут понести потери.

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Однако в то же время подобная политика может «сыграть на руку» сетям автозаправочных станций (АЗС), у которых появится возможность увеличить рентабельность за счет более низких закупочных цен.