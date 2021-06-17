В Ленобласти завершили основной этап обучения наблюдателей на выборах

Итоги первого этапа подготовки наблюдателей на выборах в сентябре были подведены 16 июня в Общественной палате Ленинградской области.

По словам главы общественного штаба, заместителя председателя Общественной палаты, члена Общественной палаты Владимира Журавлева, подход к обучению наблюдателей был изменен. Подготовка делилась на тематические и организационные блоки, в ходе которых использовались видеоматериалы, интерактивные методики и техники.

По ходу обучения будущие наблюдатели разыгрывали реальные ситуации, которые могут возникнуть на избирательном участке. Их подготовкой занимались специалисты Общественной палаты, прошедшие курс Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В 2021 году обучение наблюдателей началось с 18 мая. В течение месяца подготовку получили 2000 кандидатов в наблюдатели.