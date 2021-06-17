Счетная палата сообщила о риске возникновения кризиса из-за льготной ипотеки

Автор: Александр Селиванов
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В Минстрое России нашли три главных причины роста цен на недвижимость. Там согласились с отчетом Счетной палаты, где недавно высказали опасения для рынка из-за возросшей популярности программы льготной ипотеки.

Как объяснили в строительном ведомстве, рост стоимости жилья по итогам прошлого года был вызван не только повышением спроса на программу льготной ипотеки, как об этом заявляли в Счетной палате, но и по ряду других причин.

Например, как рассказали в Минстрое, ценовой бум на рынке недвижимости также произошел из-за увеличения себестоимости строительства и приостановки работ на стройплощадках из-за пандемии COVID-19. Кроме того, по данным ведомства, сейчас наблюдается дефицит рабочей силы.

— При этом по итогам 2020 года цены на первичном рынке жилья выросли на 12% по отношению к 2019 году. Такой рост цен обусловлен не только возросшим спросом, но и увеличением себестоимости строительства, — отметили в министерстве, передает Интерфакс.
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