В Петербурге мужчина набросился с кулаками на полицейских — видео

Странная ситуация произошла в Петербурге 16 июня. Прохожий накинулся на полицейских, которые приехали помочь девушке, потерявшей сознание на светофоре.

Видео инцидента разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в четверг, 17 июня. На пересечении улицы Тамбасова и проспекта Ветеранов девушка упала на асфальт без чувств. Прохожие начали оказывать ей помощь. В это же время мимо перекрестка проезжали полицейские, которые тоже пытались привести девушку в чувство. Однако, что произошло дальше — адекватному объяснению не поддается.