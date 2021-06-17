Скончалась главный внештатный эпидемиолог Комздрава Людмила Зуева

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Mash на Мойке

82-летняя Людмила Павловна скончалась в результате инсульта.

В возрасте 82 лет умерла главный внештатный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Людмила Павловна Зуева. У Людмилы Павловны Павловны случился инсульт, она скончалась в больнице, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Людмилу Павловну можно по праву считать одной из основательниц российской эпидемиологии — среди ее трудов более 500 научных работ. Доктор занимала должность завкафедрой в университете Мечникова.

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