В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 31 000 человек

За прошедшие 24 часа в Петербурге на наличие коронавирусной инфекции проверили 31 264 человека, сообщает оперштаб.

По номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило почти 22 795 вызовов. Напомним, по короткому номеру можно не только узнать необходимую информацию, но и вызвать врача на дом.

Вам будет интересно Опубликованы адреса всех пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти Центр управления регионом опубликовал список прививочных пунктов Ленинградской области, где можно сделать прививку от Covid-19. На сегодняшний день вакцинация проводится в... 09.06.2021 539

С сегодняшнего дня в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, прекращают работу фуд-корты и фуд-плейсы, детские комнаты в ресторанах и кафе. Также сокращается время работы ресторанов.