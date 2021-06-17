В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 31 000 человек

Автор: Гузель Галимова
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За прошедшие 24 часа в Петербурге на наличие коронавирусной инфекции проверили 31 264 человека, сообщает оперштаб.

По номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило почти 22 795 вызовов. Напомним, по короткому номеру можно не только узнать необходимую информацию, но и вызвать врача на дом.

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09.06.2021 539

С сегодняшнего дня в Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения. В частности, прекращают работу фуд-корты и фуд-плейсы, детские комнаты в ресторанах и кафе. Также сокращается время работы ресторанов.

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