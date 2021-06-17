Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют движение – график

Перекрытие произойдет в связи с установкой П-образной металлической опоры между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе.

Полное перекрытие движения будет происходить в период с 00:00 до 00:20:

В ночь с 23 на 24 июня – внутренне кольцо КАД.

В ночь с 24 на 25 июня – внешнее кольцо КАД.

На время работ на участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.