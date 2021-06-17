Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют движение – график

Автор: Сергей Агутин
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Перекрытие произойдет в связи с установкой П-образной металлической опоры между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе. 

КАД

Полное перекрытие движения будет происходить в период с 00:00 до 00:20:

  • В ночь с 23 на 24 июня – внутренне кольцо КАД.
  • В ночь с 24 на 25 июня – внешнее кольцо КАД.

На время работ на участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

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